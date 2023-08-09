На прошлой неделе губернатор побывал на стройплощадке новой школы в Коврове на 1100 мест. Итогами визита Александр Авдеев поделился в своих социальных сетях. Здание обрело внешние контуры,

На прошлой неделе губернатор побывал на стройплощадке новой школы в Коврове на 1100 мест. Итогами визита Александр Авдеев поделился в своих социальных сетях. Здание обрело внешние контуры, работы продолжаются, сообщил глава региона. Но есть сдерживающие факторы. Из телеграм-канала “Авдеев. О важном” Темпы работ тормозят задержки с поставкой стройматериалов и нехватка специалистов. Сроки открытия школы сдвигаются