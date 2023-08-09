Сервис Зарплата.ру подсчитал, на чем экономят россияне во время отпуска.

Сервис "Зарплата.ру" подсчитал, на чем экономят россияне во время отпуска.Всего в исследовании поучаствовали 2450 работающих россиян в возрасте от 25 до 55 лет. Примерно 60% участников опроса пытаются сэкономить на летнем отдыхе.Одной из категорий, на которую наши соотечественники предпочитают урезать статью расходов, оказалась аренда жилья. На том, где жить во время отдыха, в этом году экономят 23% россиян.Помимо этого, 21% отказываются от шоппинга, а 15% не покупают сувениры и подарки во время отпуска. Также 14% опрошенных стараются купить билеты подешевле, а 9% отказываются от развлечений. Всего 5% опрошенных готовы отказаться от экскурсий и 3% пытаются экономить на питании. Еще 3% вынуждены экономить в отпуске на всем.сообщает, что около 20% опрошенных могут отдохнуть на 30-50 тысяч рублей, 17% – на 50-70 тысяч, по 13% – готовы позволить себе отпуск за 90-110 тысяч, а 12% – 70-90 тысяч. Потратить на отдых более 150 тысяч рублей могут себе позволить лишь 9% опрошенных.