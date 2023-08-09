Во Владимире продолжается реконструкция сетей теплоснабжения.

Во Владимире продолжается реконструкция сетей теплоснабжения. Директор Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» Роман Сорокин и глава города Дмитрий Наумов проинспектировали ход реконструкции теплосетей на важном для областного центра участке – улице 9 Января.Участок обслуживает около половины городаТехническое перевооружение объекта повысит надёжность и качество предоставляемых услуг.«Мы находимся на территории, на которой ведётся реконструкция тепловых сетей протяжённостью более 400 метров. Эти коммуникации являются одной из самых главных тепловых артерий города и обслуживают порядка 45-50% населения. Сейчас идёт демонтаж старого трубопровода, обустройство каналов и установка нового. Участок будет оборудован системой дистанционного контроля тепловых сетей. Специалисты смогут подъехать и без разрытия определить наличие дефектов. Для этого они просто подключают к терминалу прибор и смотрят состояние сетей. Для того, чтобы жители не остались без горячей воды и не почувствовали дискомфорта, сейчас проложен временный шунтирующий трубопровод. Срок завершения работ - до начала отопительного сезона», - рассказал заместитель главного инженера по эксплуатации Владимирских тепловых сетей Эдуард Будыкин.На участке, который посетили Роман Сорокин и Дмитрий Наумов, идёт завершающий этап обновления тепловой сети 2-й очереди. Здесь специалисты заменят 487 м труб с увеличением диаметра с 700 мм до 800 мм. Новые коммуникации предварительно изолированы. После завершения монтажа благоустройство будет полностью восстановлено.«В этом году филиал ПАО «Т Плюс» планирует вложить в реконструкцию 630 млн рублей. Наши специалисты заменят порядка 11 км магистральных сетей, 12 км изоляции и модернизируют 2 котельных. Объём благоустройства составит 16 тысяч квадратных метров асфальта и на такой же территории будет выполнено восстановление газонов. Год от года качество работ по благоустройству увеличивается. Всё согласовываем с администрацией, никаких проблем во взаимодействии не видим. К началу августа готово 60% от запланированного. Несмотря на погоду, идём в графике», - пояснил Роман Сорокин.Слаженную работу мэрии и ресурсоснабжающей организации отметил и глава Владимира Дмитрий Наумов.«На сегодняшний день город находится на пике подготовки к отопительному периоду. На плечи «Т Плюс» ложится важная задача по налаживанию работы системы теплоснабжения. Прежде всего речь идёт о замене изношенных коммуникаций. Эти работы позволят создать более комфортные и надёжные условия для жизнеобеспечения людей теплом. То, что сейчас происходит это дорогого стоит. Однако впереди ещё много работы. Наша цель - максимально убрать коммуникации в землю, а также обеспечить возможность нового жилищного строительства. Стремимся, чтобы люди на себе почувствовали реальные изменения в лучшую сторону. «Т Плюс» наш надёжный партнер, который выполняет те обещания, которые даёт», - добавил он.Все крупные объекты - в высокой степени готовностиВ ходе подготовки к отопительному зимнему периоду 2023/24 специалисты Владимирских тепловых сетей заняты и на других городских объектах. Так, на улице Белоконской заканчивается первый этап реконструкции магистральной тепловой сети от улицы Молодёжная. В последующие годы перекладка продолжится по проспекту Строителей до ЖК «Факел».На финальном этапе реконструкция на улицах Полины Осипенко и 1-й Пионерской. Работники выполняют обратную засыпку траншей после замены трубопроводов, а также укладывают асфальт, устанавливают бордюры и оформляют газоны.Монтажные и земляные работы ведутся на улицах Труда, Фейгина, Погодина и Гражданской.«Сотрудники филиала меняют оборудование и на котельных Юго-Западного района и 301-го квартала. Уже к началу отопительного сезона закончится установка новых котлов с высоким КПД и минимальным влиянием на окружающую среду», - подчеркнули в пресс-службе компании.Все мероприятия завершатся к 31 августа.Реклама.