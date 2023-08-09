За 7 месяцев 2023 года на Горьковской железной дороге перевозки пассажиров «Ласточками» выросли на 22,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
За 7 месяцев 2023 года на Горьковской железной дороге перевозки пассажиров «Ласточками» выросли на 22,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. С января по июль скоростными поездами в сообщении с Нижним Новгородом воспользовались более 2,2 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.
Так, по маршруту «Нижний Новгород–Москва–Нижний Новгород» «Ласточки» перевезли около 2,1 млн пассажиров. Ещё 111,5 тыс. человек путешествовали по направлению «Нижний Новгород–Киров–Нижний Новгород».
В ведомстве отмечают, что скоростные перевозки осуществляются на электропоездах с 5 и 10 вагонами. Кампания внимательно следит за спросом и при необходимости может увеличить длину состава.
Кроме того, с началом лета между Нижним Новгородом и Ивановым стала ходить новая межрегиональная «Ласточка» № 741/742. В июне и июле скоростной электропоезд перевёз порядка 20 тыс. человек.