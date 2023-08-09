За 7 месяцев 2023 года на Горьковской железной дороге перевозки пассажиров «Ласточками» выросли на 22,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

За 7 месяцев 2023 года на Горьковской железной дороге перевозки пассажиров «Ласточками» выросли на 22,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. С января по июль скоростными поездами в сообщении с Нижним Новгородом воспользовались более 2,2 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.Так, по маршруту «Нижний Новгород–Москва–Нижний Новгород» «Ласточки» перевезли около 2,1 млн пассажиров. Ещё 111,5 тыс. человек путешествовали по направлению «Нижний Новгород–Киров–Нижний Новгород».В ведомстве отмечают, что скоростные перевозки осуществляются на электропоездах с 5 и 10 вагонами. Кампания внимательно следит за спросом и при необходимости может увеличить длину состава.Кроме того, с началом лета между Нижним Новгородом и Ивановым стала ходить новая межрегиональная «Ласточка» № 741/742. В июне и июле скоростной электропоезд перевёз порядка 20 тыс. человек.