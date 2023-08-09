Восемь универсальных спортивных площадок открыли в Гусь-Хрустальном районе по программе «Развитие физкультуры и спорта во Владимирской области». Последняя из них недавно появилась в Красном Октябре.

Восемь универсальных спортивных площадок открыли в Гусь-Хрустальном районе по программе «Развитие физкультуры и спорта во Владимирской области». Последняя из них недавно появилась в Красном Октябре.На новом объекте можно играть в футбол, хоккей, баскетбол, волейбол и просто заниматься физкультурой. На площадке предусмотрены безопасное покрытие и освещение. Стоимость проекта составила почти 15 миллионов рублей.«Раньше мы и мечтать не могли, чтобы доступные спортплощадки были в малонаселенных пунктах, а сегодня — пожалуйста! Кстати, на днях запустят в эксплуатацию еще один такой объект в посёлке Золотково. Там полным ходом идет его строительство. В перспективе только в Гусь-Хрустальном районе появятся также спортивные площадки в деревне Уляхино и поселке Мезиновский», — сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.