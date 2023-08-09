В Коврове вынесены приговоры организаторам нарколабораторий. Как сообщает пресс-служба прокуратуры...

В Коврове вынесены приговоры организаторам нарколабораторий.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в 2022 году мужчины арендовали квартиру в городе Коврове, где установив гроутент, оборудованный системой полива и специальным освещением, высадили коноплю.В дальнейшем фигуранты срезали верхние части и листья растений, высушили их, получив каннабис (марихуана), которое хранили в той же квартире.Сотрудниками полиции преступная деятельность осужденных была своевременно пресечена.Марихуана массой более полукилограмма, а также части растений конопли (массой 800 грамм) изъяты.Приговором суда каждого из виновных приговорили к 1 году 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.Также уточняется, что Ковровским городским судом вынесен ещё один приговор в отношении другого местного жителя. Он выращивал коноплю в арендованной квартире.У мужчины было изъято около 800 грамм марихуаны и почти полкилограмма наркотикосодержащих частей конопли. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев (с отбыванием в исправительной колонии общего режима).Уточняется, что приговоры в законную силу не вступили.Фото: pxfuel.com