Сотрудник исправительной колонии №7 в поселке Пакино разгласил сведения под грифом “совершенно секретно”. На мужчину возбудили уголовное дело. Секретные сведения содержали

Сотрудник исправительной колонии №7 в поселке Пакино разгласил сведения под грифом “совершенно секретно”. На мужчину возбудили уголовное дело. Секретные сведения содержали информацию о формах и методах оперативно-розыскной деятельности в указанном учреждении, сообщили в ФСБ. Обвиняемый разгласил данные лицу, которое доступа к ним не имело. При расследовании выяснилось – признаки госизмены и шпионажа отсутствуют. Тем не