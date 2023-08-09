В лагере Искатель Владимирской области завершилась военно-патриотическая смена «Юный спасатель». А...

В лагере Искатель Владимирской области завершилась военно-патриотическая смена «Юный спасатель».А в Ковровском районе, в лагере Искатель завершилась военно-патриотическая смена «Юный спасатель». Для ребят были организованы 12 интерактивных площадок.В течение недели сотрудники главного управления МЧС и центра военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард" демонстрировали ребятам возможности пожарно-спасательной техники, "Юные спасатели" смогли погрузиться в будни пожарных-облачиться в теплоотражающий костюм, "по старинке" добыть воду с помощью ручного насоса. Представители поискового отряда «Лиза Алерт» рассказали ребятам о том, как не заблудиться в лесу, и об истории создания отряда.