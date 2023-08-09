Неравнодушные жители посёлка Гигант в Ковровском районе приносили пожарным питьевую воду и еду. Об этом рассказали в тревожном ведомстве региона. Напомним, во вторник, в 10:38, поступило

Неравнодушные жители посёлка Гигант в Ковровском районе приносили пожарным питьевую воду и еду. Об этом рассказали в тревожном ведомстве региона. Напомним, во вторник, в 10:38, поступило сообщение о возгорании на производстве акриловых ванн. Огонь распространялся очень быстро. Горели производственные и складские здания. Пожар локализовали на площади 4 тысячи квадратных метров, огню не дали перекинуться на