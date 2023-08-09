Неравнодушные жители посёлка Гигант в Ковровском районе приносили пожарным питьевую воду и еду. Об этом рассказали в тревожном ведомстве региона. Напомним, во вторник, в 10:38, поступило
<a href="https://33live.ru/novosti/09-08-2023-v-mchs-oblasti-rasskazali-kak-mestnye-podderzhivali-pozharnyx-tushivshix-proizvodstvo-v-kovrovskom-rajone.html" target="_blank">В МЧС области рассказали, как местные поддерживали пожарных, тушивших производство в Ковровском районе</a> - Неравнодушные жители посёлка Гигант в Ковровском районе приносили пожарным питьевую воду и еду. Об этом рассказали в тревожном ведомстве региона. Напомним, во вторник, в 10:38, поступило
[url=https://33live.ru/novosti/09-08-2023-v-mchs-oblasti-rasskazali-kak-mestnye-podderzhivali-pozharnyx-tushivshix-proizvodstvo-v-kovrovskom-rajone.html]В МЧС области рассказали, как местные поддерживали пожарных, тушивших производство в Ковровском районе[/url] - Неравнодушные жители посёлка Гигант в Ковровском районе приносили пожарным питьевую воду и еду. Об этом рассказали в тревожном ведомстве региона. Напомним, во вторник, в 10:38, поступило