В микрорайоне Нововязники Владимирской области откроют современную врачебную амбулаторию В ходе...

В микрорайоне Нововязники Владимирской области откроют современную врачебную амбулаториюВ ходе рабочей поездки губернатор осмотрел инфраструктурные объекты и пообщался с местным населением.В Нововязниках откроют современную врачебную амбулаторию. Строительство – в завершающей стадии, предстоит благоустройство территории. Ожидается, что первых пациентов примут здесь уже в конце года.Долгое время Нововязники остаются без клуба. Старое здание 1926 года постройки признано аварийным. Однако жители микрорайона не оставляют надежду на восстановление. По просьбе людей, губернатор поручил провести повторную экспертизу объекта.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы договорились с жителями, что на базе общежития сделаем такой дом культуры или клуб культуры. Его первая очередь уже заработала и договорились, что вторую часть клуба культурного досуга мы тоже в этом году будем ремонтировать. Так, что у ребят есть возможность заниматься и у самых маленьких и у взрослых и даже у пожилых есть возможность заниматься каким то творчеством.Договорённость с жителями о размещении клуба на первом этаже общежития начала исполняться ещё в прошлом году. На переоборудование была направлена областная дотация в 4 миллиона рублей. На части площадей организован досуг для малышей, подростков и взрослых.Александр Авдеев оценил также обновление инфраструктуры и оборудования местного физкультурного клуба «Атлет». Это современная площадка с трибунами для игровых видов спорта.Отдельным пунктом рабочей поездки губернатора стал посёлок Лукново Вязниковского района – он приехал в гости к ветерану Великой Отечественной войны, ветерану труда Лидии Скороходовой, отметившей недавно 95-летие и познакомился с её большой семьёй.