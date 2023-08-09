В Муроме вынесен приговор местному жителю, который во время кровавого конфликта убил своего...

В Муроме вынесен приговор местному жителю, который во время кровавого конфликта убил своего приятеля.Муромским городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с оружием...»)Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В декабре прошлого года мужчина и трое его знакомых распивали спиртные напитки в жилом доме по улице Филатова (в городе Муроме).Потерпевший вёл себя крайне агрессивно: одного из приятелей ударил, а другому даже прислонил к животу горячий утюг.В ярости, обвиняемый взял кухонный нож, подошёл к обидчику и нанес два удара в правое бедро, повредив артерию, а также - в левое предплечье и по левой кисти.Как сообщает региональная пресс-служба прокуратуры, смерть наступила на месте трагедии.Приговором суда виновного приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. А также, в пользу матери погибшего взыскана компенсация морального вреда - 1 млн. 500 тыс. рублей. Приговор в законную силу ещё не вступил.Фото: pxfuel.com