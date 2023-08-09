Автодорогу Коржавино – Большое Юрьево – Охеево в Муромском районе ограничат движение до 20 сентября 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта. Водителей

Автодорогу Коржавино – Большое Юрьево – Охеево в Муромском районе ограничат движение до 20 сентября 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта. Водителей предупредили, что доехать до Охеево можно будет через деревню Пестенькино. В связи с ремонтом трасс движение ограничат на два дня на улице Моторной во Владимире. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!