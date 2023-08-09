09.08.2023

2023-08-09 17:55:34

В рамках акции «Собери ребёнка в школу» школьные наборы от единороссов получили уже 55 тысяч детей по всей стране

Единая Россия организовала более 4 тысяч пунктов приёма школьных принадлежностей, спортивной формы и канцтоваров по всей стране, чтобы принять участие в акции Собери ребёнка в школу могли все желающие. Выдача школьных наборов проходит в региональных отделениях партии, штабах общественной поддержки и общественных приёмных. В новых регионах – через сеть пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии, а также в пунктах, которые Единая Россия открыла вместе с фондом Ридовка Помогает!.



Участниками акции уже стали более 55 тысяч детей, а всего планируется обеспечить порядка 200 тысяч. Конечно, самое пристальное внимание мы уделяем детям наших бойцов, они сейчас нуждаются в дополнительной поддержке. В штабах общественной поддержки организуем мероприятия для детей и выдаём им подарки к началу учебного года. Здесь же можно оставить заявку на оказание адресной поддержки, – рассказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.



В новых регионах рюкзаки ко Дню знаний от Единой России получили уже 14 тысяч детей. Также партия передаёт в школы наборы учебников и книг для библиотек. Потребности каждого населённого пункта прорабатываются отдельно. Также партия помогает восстанавливать школы новых регионов по народной программе, сообщил Сидякин: Здания во многих населённых пунктах находятся в плачевном состоянии – подготовить их к 1 сентября помогают наши волонтёры. Какие-то работы уже проводятся, например, ряд школ ремонтируют в Херсонской области, в Донецкой и Луганской народных республиках при поддержке регионов-шефов. Обновляют и здания, которые пострадали от обстрелов ВСУ, и те, что не ремонтировали при украинской власти. Многие школы уже готовы принимать детей.



В акции всегда активно участвует и столица России. В прошлом году Московской Единой Россией было собрано и передано только в новые регионы около 15 тонн школьных принадлежностей, в том числе более 150000 книг и учебников, отметил руководитель региональной общественной приемной Председателя партии Единая Россия Д. А. Медведева в г. Москве, депутат Мосгордумы Александр Семенников.



К началу учебного года москвичи передают учебники, книги, разнообразные школьные принадлежности. Все они предназначены для детей из малообеспеченных и многодетных семей, семей участников СВО, ребят из новых регионов России. Самое деятельное участие в этом принимают наши партийные приемные: на их базе организованы пункты сбора подарков, – рассказал Александр Семенников. – Несмотря на отпускной сезон, в акции уже приняли участие многие депутаты, сторонники и активисты партии, собрано большое количество необходимых для школьников вещей. До 1 сентября еще немало времени, мы будем рады всем, кто присоединится к нашей акции, примем с благодарностью любую помощь детям.



День знаний — это не только одно из самых долгожданных событий для первоклассников, но и для всех школьников, а также родителей, которые понимают, как важно подготовить ребенка к школе, отметила координатор федерального проекта Единой России Крепкая семья, депутат Госдумы Татьяна Буцкая.



Жизненные ситуации бывают разными, и порой семьям нужна помощь. Именно для таких случаев мы с партией Единая Россия в этом году продолжаем добрую традицию по сбору портфелей и школьных принадлежностей для тех, кто в этом нуждается, – сообщила депутат. – Прекрасно помню, как в канун 1 сентября подарила рюкзак со всем необходимым для школы маленькой Милане, и как был рад ребенок! Да, в тот год они были в непростой жизненной ситуации, и эта поддержка для семьи девочки была своевременна и нужна, а это так важно – быть небезразличным и помогать тем, кто рядом. Акция Собери ребенка в школу – это про заботу и любовь, про яркие школьные эмоции и конечно же поддержку, ведь это одна из тех самых национальных черт, которая всегда отличала россиян.



Мы организуем специальные пункты приема школьных принадлежностей, где полезно все, начиная с канцелярии, наборов для детского творчества, формы и вплоть до обуви, рюкзаков, спортивного инвентаря. Узнать адрес ближайшего пункта можно в региональном отделении партии или общественной приемной.



Напомним, Единая Россия ежегодно проводит акцию Собери ребёнка в школу для детей из малообеспеченных и многодетных семей. С прошлого года в ней принимают участие и дети участников СВО. Также вместе с родителями представители партии проверяют готовность учебных заведений к 1 сентября – оценивают качество проведенных ремонтных работ, благоустройство территорий, состояние спортивных площадок.