Правоохранители задержали 45-летнего жителя Владимира. Мужчину подозревают в убийстве приятеля молотком.

Правоохранители задержали 45-летнего жителя Владимира. Мужчину подозревают в убийстве приятеля молотком. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.Преступление было совершено 25 июля. Следствие предварительно установило, что обвиняемый находился в Суздальском районе, был пьян и поссорился с приятелем. Во время конфликта мужчина взял молоток и несколько раз стукнул своего оппонента. От полученных травм потерпевший умер на месте.В настоящий момент подозреваемый находится под арестом. Стражи порядка опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства происшествия.