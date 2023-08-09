45-летнего жителя Владимира заключили под стражу в Суздальском районе, сообщили в Следственном комитете. Мужчину обвиняют в убийстве. Преступление произошло 25 июля этого года. Пьяный мужчина

45-летнего жителя Владимира заключили под стражу в Суздальском районе, сообщили в Следственном комитете. Мужчину обвиняют в убийстве. Преступление произошло 25 июля этого года. Пьяный мужчина находился на территории Суздальского района, он поссорился с другом и нанес ему несколько ударов молотком. От травм потерпевший скончался на месте происшествия. В Следкоме расследуют это убийство, сотрудники уже допросили