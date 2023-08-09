В Вязниках браконьер за убийство лося заплатит штраф в размере полумиллиона рублей. Вязниковским...

В Вязниках браконьер за убийство лося заплатит штраф в размере полумиллиона рублей.Вязниковским городским судом вынесен приговор в отношении жителя областного центра, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Мужчина признан виновным в незаконной охоте «с причинением крупного ущерба группой лиц по предварительному сговору».Выяснилось, что поздним вечером (16 июня 2021 года) осуждённый (и двое его знакомых), имея при себе охотничье ружьё с тепловизором, приехали в угодья Сарыевского охотхозяйства.При отсутствии разрешения на добычу ресурсов и вне установленных сроков, браконьеры выследили лося, после чего мужчина убил дикое животное.«Злоумышленник в судебном заседании вину не признал, однако пояснить, каким образом пуля из принадлежащего ему ружья оказалась в теле убитого животного, не сумел...» - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Виновному назначили штраф в размере 500 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, «связанной с обращением с огнестрельным оружием сроком на 1 год 6 месяцев».А также с осужденного в доход государства конфисковано ружьё «Горностай ВПО-215-00» с установленным тепловизором. Приговор в законную силу не вступил.Фото-иллюстрация: pxfuel.com