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<a href="https://33live.ru/novosti/09-08-2023-vladimirec-ne-priznal-vinu-za-ubijstvo-losya-no-vse-ravno-poluchil-shtraf-v-polmilliona-rublej.html" target="_blank">Владимирец не признал вину за убийство лося, но все равно получил штраф в полмиллиона рублей</a> - Браконьер из Владимира убил лося в Вязниковском районе и получил штраф в полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. 16 июня 2021 года владимирец с двумя