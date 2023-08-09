Браконьер из Владимира убил лося в Вязниковском районе и получил штраф в полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. 16 июня 2021 года владимирец с двумя
Браконьер из Владимира убил лося в Вязниковском районе и получил штраф в полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. 16 июня 2021 года владимирец с двумя знакомыми приехал в охотничьи угодья Сарыевского хозяйства Вязниковского района. Из пресс-релиза прокуратуры В отсутствие разрешения на добычу охотничьих ресурсов, вне установленных действующим законодательством сроков охоты, браконьеры выследили