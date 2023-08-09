Владимирская область в числе регионов по улучшению качества жизни молодых инвалидов. Владимирская...

Владимирская область в числе регионов по улучшению качества жизни молодых инвалидов.Владимирская область в числе пилотных регионов по улучшению качества жизни молодых инвалидов. Включение в стратегическую федеральную программу "Сопровождение через всю жизнь" - инициатива губернатора Александра Авдеева.Она предполагает целый ряд мер: новые возможности реабилитации детей, развитие адаптивного спорта, доступное трудоустройство и создание условий для самостоятельной жизни. Программа практической реализации проекта уже разрабатывается, отмечают в правительстве региона.