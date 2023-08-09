Поисковики из Владимира готовятся к операции по подъему советского истребителя. Самолет находится под землей на глубине восьми метров, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Поисковики из Владимира готовятся к операции по подъему советского истребителя. Самолет находится под землей на глубине восьми метров, сообщили в пресс-службе правительства региона. Истребитель Ла-5 упал у села Ворша Собинского района около 80-ти лет назад. Несколько лет его пытались найти поисковики. Долгожданная для них операция состоится в сентябре. На территории Владимирской области уже нашли и