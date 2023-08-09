Спасатели Владимирской области обнаружили в Клязьме в окрестностях микрорайона Оргтруд тело мужчины. Об этом сообщили сегодня в аварийно-спасательной службе. На место уже выезжал

Спасатели Владимирской области обнаружили в Клязьме в окрестностях микрорайона Оргтруд тело мужчины. Об этом сообщили сегодня в аварийно-спасательной службе. На место уже выезжал следователь, начались проверки. Личность мужчины и подробности пока неизвестны. Ранее в микрорайоне Доброе в Добросельском пруду обнаружили тело женщины. Обстоятельства и личность уточняются. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: Аварийно-спасательная служба