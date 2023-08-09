Вязниковский городской суд приговорил жителя областного центра к штрафу в 500 тыс. рублей за незаконную охоту с причинением крупного ущерба.

Вязниковский городской суд приговорил жителя областного центра к штрафу в 500 тыс. рублей за незаконную охоту с причинением крупного ущерба. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Преступление было совершено 16 июля 2021 года. Браконьер и два его приятеля приехали на территорию Сарыевского охотхозяйства. Вечерело, однако мужчин это не смутило, так как у них имелось ружьё с тепловизором.Не помешало им и отсутствие разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Друзья выследили лося, после чего владимирец застрелил животное.Осуждённый в преступлении не признался, однако суд посчитал представленные прокурором доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчине назначили штраф в полмиллиона рублей и запретили 1,5 года обращаться с огнестрельным оружием. Также у него отобрали ружьё.Приговор в законную силу пока не вступил.