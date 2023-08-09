Представители компании «Т Плюс» совместно с главой города Дмитрием Наумовым проверили ход реконструкции теплосетей на улице 9 января. Эта улица – одна из самых важных частей города, которая

Представители компании «Т Плюс» совместно с главой города Дмитрием Наумовым проверили ход реконструкции теплосетей на улице 9 января. Эта улица – одна из самых важных частей города, которая обеспечивает горячей водой и теплом около 50% жителей города Владимира. Эдуард Будыкин, зам. главного инженера по эксплуатации Владимирских тепловых сетей Владимирского филиала «Т Плюс» Сейчас идут работы