Дом №4 на улице Белякова загорелся вчера, 8 августа, около одиннадцати вечера. Когда спасатели приехали на место – пламя уже охватило деревянное строение. Сотрудникам МЧС удалось потушить

Дом №4 на улице Белякова загорелся вчера, 8 августа, около одиннадцати вечера. Когда спасатели приехали на место – пламя уже охватило деревянное строение. Сотрудникам МЧС удалось потушить одноэтажный двухквартирный дом. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Причина возгорания еще неизвестна – ее устанавливает дознаватель. Прокомментируйте новость у