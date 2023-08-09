В этот раз соревнования для самых маленьких пройдут в рамках Дня физкультурника, сообщили в правительстве области. Соревнования пройдут в 4-ех категориях: «Ползунки», «Ваньки-встаньки»,

В этот раз соревнования для самых маленьких пройдут в рамках Дня физкультурника, сообщили в правительстве области. Соревнования пройдут в 4-ех категориях: «Ползунки», «Ваньки-встаньки», «Бегунки», «Шустрики». Участвовать в чемпионате могут дети от 6 месяцев. Они поползут по Центральному парку 12 августа в 16:00. Чтобы принять участие в соревнованиях, родители малышей должны заполнить анкету. Регистрация уже началась