Во Владимире возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте оружия.
Полицейские установили, что...
Во Владимире возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте оружия.
Полицейские установили, что безработная 50-летняя местная жительница продала своему 37-летнему знакомому огнестрельное оружие - обрез охотничьего ружья 12 калибра.
Как уточняют в пресс-службе УМВД России по Владимирской области:
«Согласно заключению проведенного в ЭКЦ УМВД России по Владимирской области исследования, данное оружие было изготовлено самодельным способом путем спила ствола...»
А также выяснилось, что женщина выпивала. Обвиняемая пояснила полицейским, что обрез охотничьего ружья ей не принадлежал. Сумку, в которой хранилось оружие, у нее дома оставил кто-то из гостей, с которыми она накануне распивала спиртное.
Женщина, обнаружив в сумке обрез, решила его продать.
В настоящее время следователем СУ УМВД России по городу Владимиру в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам «незаконного сбыта оружия».
Жительнице Владимира избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УМВД России по Владимирской области напоминает: «Граждане, сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в добровольном порядке, от уголовной ответственности освобождаются, если в их действиях не содержится иного состава преступления».
Фото: pxfuel.com