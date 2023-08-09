Во Владимире возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте оружия. Полицейские установили, что...

Во Владимире возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте оружия.Полицейские установили, что безработная 50-летняя местная жительница продала своему 37-летнему знакомому огнестрельное оружие - обрез охотничьего ружья 12 калибра.Как уточняют в пресс-службе УМВД России по Владимирской области:«Согласно заключению проведенного в ЭКЦ УМВД России по Владимирской области исследования, данное оружие было изготовлено самодельным способом путем спила ствола...»А также выяснилось, что женщина выпивала. Обвиняемая пояснила полицейским, что обрез охотничьего ружья ей не принадлежал. Сумку, в которой хранилось оружие, у нее дома оставил кто-то из гостей, с которыми она накануне распивала спиртное.Женщина, обнаружив в сумке обрез, решила его продать.В настоящее время следователем СУ УМВД России по городу Владимиру в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам «незаконного сбыта оружия».Жительнице Владимира избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УМВД России по Владимирской области напоминает: «Граждане, сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в добровольном порядке, от уголовной ответственности освобождаются, если в их действиях не содержится иного состава преступления».Фото: pxfuel.com