Во Владимире задержали местного жителя, который убил своего знакомого молотком Суздальским...

Во Владимире задержали местного жителя, который убил своего знакомого молоткомСуздальским районным судом Владимирской области удовлетворено ходатайство следственного комитета об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 45-летнего жителя Владимира, который обвиняется в убийстве своего знакомого.Как сообщает Следственный комитет по Владимирской области, 25 июля 2023 обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения в Суздальском районе. В ходе возникшего конфликта, он нанес несколько ударов молотком своему знакомому, который от полученных травм скончался.В ходе расследования назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели, обладающие значимой информацией.Фото pxfuel.com