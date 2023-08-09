Днём 8 августа на улице Соколова-Соколёнка регионального центра загорелся балкон многоквартирного жилого дома.

Днём 8 августа на улице Соколова-Соколёнка регионального центра загорелся балкон многоквартирного жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.Сообщение о пожаре поступило в 13.15, и на место немедленно выехали огнеборцы. При помощи автоколенчатого подъёмника спасатели эвакуировали 12 жителей, среди которых находились 2 ребёнка.В тушении были задействованы 16 человек личного состава и 5 машин. Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать пламя на площади 6 кв. метров. Люди во время происшествия не пострадали, огонь повредил лишь балкон и находящиеся на нём вещи.Сегодня дознаватель выясняет точную причину пожара.