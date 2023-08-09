137 территорий планируют благоустроить во Владимирской области до конца этого года. Пока работы завершены на 82, сообщили в пресс-службе правительства региона. Отреставрированы дворы в

137 территорий планируют благоустроить во Владимирской области до конца этого года. Пока работы завершены на 82, сообщили в пресс-службе правительства региона. Отреставрированы дворы в Александрове, Балакирево, Владимире, Гороховце, Камешково, Карабаново, Кольчугино, Лакинске, Меленках, Мелехово, Петушках, Радужном, Собинке, Струнино и Суздале. В следующем году ремонт также продолжится, но это коснется только дворов. Елена Семенова, министр ЖКХ