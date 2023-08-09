Грядёт непогода. В среду, как предупреждают синоптики, в некоторых районах Владимирского региона пройдёт гроза с ливнем. Восточный ветер усилится до 17 метров в секунду. Энергетики перешли в

Грядёт непогода. В среду, как предупреждают синоптики, в некоторых районах Владимирского региона пройдёт гроза с ливнем. Восточный ветер усилится до 17 метров в секунду. Энергетики перешли в режим повышенной готовности, потому что в такую погоду возможны ЧП. Из пресс-релиза филиала «Россети Центра и Приволжья» – «Владимирэнерго» К оперативному реагированию готовы 139 бригад: 511 человек и