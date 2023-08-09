Во Владимирской области синоптики прогнозирует очередной скачок температур и повышение атмосферного...

Во Владимирской области синоптики прогнозирует очередной скачок температур и повышение атмосферного давления.По данным Гидрометцентра России, а также сервиса «Рамблер. Погода», 10 августа во Владимирской области ожидается до +26°C тепла днём. Ночью температура опустится до +18°C.Относительная влажность установится на отметке 77%. Прогнозируется облачность до 4 баллов (35% покрытия небесного пространства). Ветер — западный и северо-западный, до 2 метров в секунду.Ожидается повышение атмосферного давления: с 750 мм.рт.ст. до 756 мм.рт.ст.А также синоптики предупреждают об очередном температурном скачке уже 11 августа (в пятницу) — до 30°C тепла. Индекс воздействия ультрафиолета — средний. Несмотря на прогнозируемые ливни, грозы и даже град, жара пока не отступает.Народный прогноз погоды и приметы на 10 августа:«Дождь без ветра – к затяжному ненастью», «Много росы утром – день будет солнечным», «Утром туман по воде стелется – к хорошей погоде, а если же вверх поднимается, то ждите ливни».Фото: pxfuel.com