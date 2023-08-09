Во Владимирском театре драмы сегодня прошел первый сбор труппы после отпуска. Этот сезон для...

Во Владимирском театре драмы сегодня прошел первый сбор труппы после отпуска. Этот сезон для коллектива юбилейный - сто семьдесят пятый!Поздравить пришли замгубернатора Владимир Куимов и зампредседателя Заксобрания Роман Кавинов. Артисты и работники театра получили благодарственные письма и награды. Татьяна Серова, заведующая художественно-бутафорской мастерской, получила медаль "За служение театру". Во Владимирской драме она творит уже полвека. Отмечен наградой и народный артист России Николай Горохов.И уже совсем скоро театралов ждет открытие сезона- премьеры и фестивали.Борис Гунин, директор Владимирского академического театра драмы:- Первая премьера на Большой сцене-спектакль "Мертвые души", который ставит Владимир Кузнецов. В необычном решении и в необычном решении и в необычном сочинении инсценировки. Мы начинаем фестиваль 14 августа "Театр-территория единения". И вот с этого дня театр начинает работать, поэтому милости прошу, следите за афишей!