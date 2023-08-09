Говорим шпагат подразумеваем Волочкову, говорим Волочкова подразумеваем шпагат.

Говорим "шпагат" подразумеваем Волочкову, говорим "Волочкова" подразумеваем шпагат.Балерина и сама прекрасно знает, что является амбассадором этого танцевального элемента. Еще бы! Где только звезда не растягивалась: баня, спортивный зал, пляж, дерево, спальня...С точки зрения маркетинга иметь собственный фирменный знак только на руку. Видимо, Анастасия Волочкова тоже это понимает, вот и решила напомнить о себе с его помощью. Балерина устроила челлендж в спортивном зале. Звезда подходила к случайным людям и предлагала им сесть на шпагат. В случае успеха артистка вручала гибкому участнику мини-конкурса сладкий приз.Все происходящее Анастасия Волочкова снимала на видео, которое после опубликовала на личной странице в ВК. Все бы ничего, но подписчики не оценили одну из частей ролика. В какой-то момент балерина подошла к даме с лишним весом и предложила ей сделать шпагат за шоколадку, которую держала в руке.Девушка попробовала, но у нее не получилось. Тогда Анастасия Волочкова слегка распереживалась, предложив конкурсантке сделать шпагат хотя бы руками. Судя по лицу участницы, она от идеи звезды осталась не в восторге."Что с ней? Как можно было предложить сесть на шпагат той полной девушке?", "Нет таким попыткам не тренированным желающим! Ибо это опасное занятие ,можно растяжение или хуже получить", "Идиотизм какой-то, совсем сбрендила", – написали в комментариях.