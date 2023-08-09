На прошлой неделе журналистка выпустила резонансное интервью, героем которого стал Алексей Панин. Из-за провокационного содержания видео Ксения Собчак подстегнула народ к пересудам.

На прошлой неделе журналистка выпустила резонансное интервью, героем которого стал Алексей Панин. Из-за провокационного содержания видео Ксения Собчак подстегнула народ к пересудам.На черном пиаре звезда сделала себе имя, поэтому регулярно берет интервью у героев, с которыми многие ее коллеги ни за что бы не стали иметь дело. Но Ксения Анатольевна женщина не брезгливая. Диапазон тем, которые Собчак поднимает в работе, кажется безграничным.Телеведущий Отар Кушанашвили ознакомился с материалом, где светская львица обсуждает с Алексеем Паниным омерзительные и постыдные вопросы как социальной, так и личной жизни. В новом выпуске ютуб-шоу "КАКОВО?!" коллега оценил служебную деятельность Ксении Собчак в попытке удовлетворить интересы аудитории."Это интервью — зеркало, в которое мы все смотримся, потерявшие лоск и уверенность в том, что мы люди. Собчак фиксирует эту картину замогильного состояния умов", — провозгласил Кушанашвили.По словам ведущего, Алексей Панин очень одинокий и глупый человек. А Ксения Собчак им якобы удачно воспользовалась для достижения цели. Триумф налицо."Это победа команды Собчак. Чем тошнотворнее, тем лучше. Она слышит редактора в одном ухе, а во втором — хохот скотоподобной публики. Собчак Панин был нужен, чтобы показать, до какой степени все это построено на фальши, лицемерии, клоунаде и гомосексуальных связях", — отметил журналист.