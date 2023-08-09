152 человека пропали во Владимирской области за июль. Из них найдены 137, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Живыми обнаружили 133 человека, в том числе 26 детей. Погибшими – трое взрослых

152 человека пропали во Владимирской области за июль. Из них найдены 137, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Живыми обнаружили 133 человека, в том числе 26 детей. Погибшими – трое взрослых и одного ребенка. До сих пор не найдены 8 человек. Из 137 найденных 98 терялись в лесах, 54 – в городе. Всего за первое