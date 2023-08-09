Зеленоглазая красавица Муся хочет найти постоянный дом А теперь время для рубрики Хочу домой!. О...

Зеленоглазая красавица Муся хочет найти постоянный домА теперь время для рубрики "Хочу домой!". О питомцах, которые по разным причинам остались без хозяев, но очень хотят обрести постоянный дом.Телефон приюта: 8-904-591-50-28Муся - зеленоглазая красавица-кошка, которая по неизвестным причинам попала на улицу. Молодая, всего около года. Человеку доверяет, ласковая, ручная, пишут волонтеры. Сейчас на передержке. Ждёт своего человека, которому будет мурлыкать по вечерам. Привита и стерилизована.Информация по телефону и в сообществе приюта "Дорога добра" ВКонтакте.