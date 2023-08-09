Жителя Мурома признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Жителя Мурома признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
Преступление было совершено 25 декабря прошлого года в одном из жилых домов на улице Филатова Мурома. Осуждённый выпивал вместе с приятелями, когда один из знакомых начал проявлять агрессию. Потерпевший оскорблял присутствующих, одного ударил, а другому прижал к животу включенный утюг.
Тогда разозлившийся житель Мурома схватил кухонный нож и нанёс неадекватному собутыльнику удары в ногу, предплечье и кисть. В результате клинок повредил бедренную артерию, и пострадавший истёк кровью.
Суд приговорил мужчину к 7 годам заключения в колонии строгого режима, а также взыскал в пользу матери погибшего компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил.