В полицию поступил сигнал от медиков – в больницу обратился мужчина с ножевым ранением. Оказалось, что пациент пострадал от рук родного брата. Установлено, что потерпевший проживал вместе

В полицию поступил сигнал от медиков – в больницу обратился мужчина с ножевым ранением. Оказалось, что пациент пострадал от рук родного брата. Установлено, что потерпевший проживал вместе с ранее судимым 40-летним братом. 3 августа родственники решили вместе выпить. Во время распития алкоголя между ними возник личный конфликт. Тогда фигурант взял нож и вонзил его в