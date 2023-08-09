Жителей Владимира предупреждают к чему может привести купание в городских фонтанах
Жаркие дни во...
Жителей Владимира предупреждают к чему может привести купание в городских фонтанах
Жаркие дни во Владимире. Спасаясь от летнего зноя, жители города начали использовать фонтаны в качестве бассейнов. Опасно ли такое купание, выясняла Ангелина Свищ.
В самые жаркие дни фонтан становится местом притяжения для желающих отдохнуть и искупаться. Несмотря на то, что это категорически запрещено. На первый взгляд кристально чистая вода может хранить в себе много неприятностей.
121 струя с высотой в полтора метра - детский режим радует маленьких жителей Владимира. Родители тоже довольны...
Очень нравится. Он бегают, утащить не могу. Каждый день практически. когда жара вообще много.
- А вы знаете что нельзя здесь купаться или это не останавливает никого?
- Меня не останавливает!
- Детям можно, в такую жару, замечательно.
- То есть, поддерживаете?
- Да!
В фонтанах с чашей желающих искупаться почему-то намного меньше. Возможно, опасаются предупреждаюшего знака. Наталья в сквер приходит постоянно. Говорит, что рядом с фонтаном прохладно, а легкий бриз освежает.
Наталья жительница, Владимира:
- Дети не мешают.
- Нет, нисколько. Долгое время он не работал и наконец-то сейчас заработал и прям приятно прийти посмотреть, почитать книжку.
Мало кто верит, что купание в фонтане чревато последствиями. Специалисты Роспотребнадзора категорически против такого способа охлаждения. В жаркие дни и пернатые не против искупаться в фонтане. А они могут быть переносчиками болезни. Риск заразиться острыми кишечными и кожными инфекциями очень высок. В зоне риска - дети.
Юлия Каркаваниди, представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области:
- Чаша фонтана служит таким резервуаром прекрасным для размножения различных патогенных микроорганизмам. Кишечные инфекции, ротавирус, энтеровирус, респираторные инфекции, конъюнктивит, вирусные гепатит А - вот это не полный список тех инфекций которые собственно вас поджидают в фонтане.
Вторят Роспотребнадзору и коммунальщики. Формального запрета на купание - нет. Но лезть в фонтаны специалисты "Владимирводоканала" не советуют. Вода техническая, для очистки используются сильные химикаты, чтобы на стенках чаши не размножались водоросли. Если попадет на кожу или в глаза может вызвать раздражение, а если в желудок- как минимум, расстройство пищеварения.
Елена Украинская, заместитель начальника производственной технической службы ""Владимирводоканала":
- Нашими бригадами еженедельно данные фонтаны обслуживаются, но говорить о том что по уровню очистки и обеззараживанию равны бассейнам, которые предназначены именно для водных процедур - конечно нельзя. Многие фонтаны у нас имеют циркуляцию круговую - это значит что, полностью вода обновляется не часто.
Еще одна опасность - подсветка- может ударить током. Так что, если жара все- таки "замучала", лучше освежиться каким-нибудь другим способом. Например, охладиться мороженым или сходить на городской пляж.
Ангелина Свищ Алексей Ковалев Илья Хлудов "Вести-Владимир".