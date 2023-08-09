Жителей Владимира предупреждают к чему может привести купание в городских фонтанах Жаркие дни во...

Жителей Владимира предупреждают к чему может привести купание в городских фонтанахЖаркие дни во Владимире. Спасаясь от летнего зноя, жители города начали использовать фонтаны в качестве бассейнов. Опасно ли такое купание, выясняла Ангелина Свищ.В самые жаркие дни фонтан становится местом притяжения для желающих отдохнуть и искупаться. Несмотря на то, что это категорически запрещено. На первый взгляд кристально чистая вода может хранить в себе много неприятностей.121 струя с высотой в полтора метра - детский режим радует маленьких жителей Владимира. Родители тоже довольны...Очень нравится. Он бегают, утащить не могу. Каждый день практически. когда жара вообще много.- А вы знаете что нельзя здесь купаться или это не останавливает никого?- Меня не останавливает!- Детям можно, в такую жару, замечательно.- То есть, поддерживаете?- Да!В фонтанах с чашей желающих искупаться почему-то намного меньше. Возможно, опасаются предупреждаюшего знака. Наталья в сквер приходит постоянно. Говорит, что рядом с фонтаном прохладно, а легкий бриз освежает.Наталья жительница, Владимира:- Дети не мешают.- Нет, нисколько. Долгое время он не работал и наконец-то сейчас заработал и прям приятно прийти посмотреть, почитать книжку.Мало кто верит, что купание в фонтане чревато последствиями. Специалисты Роспотребнадзора категорически против такого способа охлаждения. В жаркие дни и пернатые не против искупаться в фонтане. А они могут быть переносчиками болезни. Риск заразиться острыми кишечными и кожными инфекциями очень высок. В зоне риска - дети.Юлия Каркаваниди, представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- Чаша фонтана служит таким резервуаром прекрасным для размножения различных патогенных микроорганизмам. Кишечные инфекции, ротавирус, энтеровирус, респираторные инфекции, конъюнктивит, вирусные гепатит А - вот это не полный список тех инфекций которые собственно вас поджидают в фонтане.Вторят Роспотребнадзору и коммунальщики. Формального запрета на купание - нет. Но лезть в фонтаны специалисты "Владимирводоканала" не советуют. Вода техническая, для очистки используются сильные химикаты, чтобы на стенках чаши не размножались водоросли. Если попадет на кожу или в глаза может вызвать раздражение, а если в желудок- как минимум, расстройство пищеварения.Елена Украинская, заместитель начальника производственной технической службы ""Владимирводоканала":- Нашими бригадами еженедельно данные фонтаны обслуживаются, но говорить о том что по уровню очистки и обеззараживанию равны бассейнам, которые предназначены именно для водных процедур - конечно нельзя. Многие фонтаны у нас имеют циркуляцию круговую - это значит что, полностью вода обновляется не часто.Еще одна опасность - подсветка- может ударить током. Так что, если жара все- таки "замучала", лучше освежиться каким-нибудь другим способом. Например, охладиться мороженым или сходить на городской пляж.Ангелина Свищ Алексей Ковалев Илья Хлудов "Вести-Владимир".