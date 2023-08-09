Жителей Владимирской области предупреждают о некачественном курином фарше 18 торговых марок Как...

Жителей Владимирской области предупреждают о некачественном курином фарше 18 торговых марокКак сообщают РИА Новости, Роскачество проверило 18 торговых марок куриного фарша из десяти субъектов страны.- В ходе проверки были выявлены бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, а мясо некоторых торговых марок отнесено к группе сомнительной свежести. На российский "Знак качества" могут претендовать только две торговые марки", - заявили в организации. Таким образом, только продукция марок "Петелинка" и "Мясницкий ряд" признана высококачественной.В торговых марках "Азбука вкуса", "Рококо", SPAR, "Перекресток", "Мясновъ", "Чернышихинское мясо" и "Ярославский бройлер" были выявлены превышения по количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, у "Троекурово", "Каждый день" и "Чернышихинское мясо" - обнаружены бактерии группы кишечных палочек.При этом у марок "Своя", "ВкусВилл", "Чернышихинское мясо" и "Ярославский бройлер" нашли патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, а у "Троекурово" и "Перекресток" - листерии.В продукции "Мираторга" и еще трех торговых марок Роскачеством выявлена незаявленная на маркировке клетчатка.На данный момент на предприятиях начали корректирующие мероприятия.Фото pxfuel.com