Жители Троицко-Никольского Ковровского района требуют привести в порядок местное...

Жители Троицко-Никольского Ковровского района требуют привести в порядок местное кладбище.Троицко-Никольское кладбище в Ковровском районе все больше походит на стихийную свалку, жалуются местные жители. А захоронения подбираются все ближе к жилым домам. Кто ответственен за прискорбное зрелище? В проблеме разбиралась Вера Куликова.Погост наступает на село. Жители Троицко-Никольского бьют тревогу! Хоронят уже в ста метрах от жилых домов.Виктория Орлова, жительница с. Троицко-Никольское:- До ближайших домов меньше ста метров! Кто и каким образом приведет в соответствии с федеральным законом"О погребном деле, захоронениях и кладбищах." Там четко указано, что до места релокации. должно быть не менее трехсот, даже не двухсот, а трехсот метров!Кто будет нести эту ответственность и как решать?Хотя официально Троицко-Никольское кладбище закрыли в феврале две тысячи двадцать второго года, здесь продолжают хоронить. Жителей села беспокоят и стихийные свалки на кладбище. Мусор не убирается годами. Выросли уже курганы высотой в несколько метров.Светлана Чёлышкина, жительница с. Троицко-Никольское:- На кладбище не организовано ни одной контейнерной площадки куда было бы можно снести мусор.Так как она огромная тут нужно несколько контейнерных площадок. Ни одной! То есть люди куда могут, туда они несут. Вдоль дороги в основном складируют, в лесу складируют, где угодно, потому что негде это складировать!Большая часть территории кладбища - собственность города Коврова, еще один участок относится к Новосельскому поселению, и один - это лесной фонд. В итоге получается, что кроме жителей, никому нет дела, что происходит на территории кладбища! В администрации сельского поселения , в собственности которой 13 гектаров, жалуются на то, что средств на благоустройство и уборку очень мало. В ведении муниципального образования еще 13 кладбищ. А в бюджете на благоустройство всего 9 миллионов.Ольга Мотякова, руководитель сектора экологии отдела благоустройства и экологии управления городского хозяйства администрации г. Коврова по телефону:- Управлением городского хозяйств за истекший период 23 года с начала года по текущий дату вывезено более 800 кубов мусора. На территории кладбища находятся 2 бункера накопителя, которые вывозятся по мере накопления и работы по вывозу несанкционированных свалок. Они будут продолжены, соответственно до конца года.Но по словам жителей, они не замечают перемен. Курганы мусора продолжают расти!Дмитрий Петрович Курков, житель г.Коврова- Посмотрите на эти горы мусора, которые образовались вблизи дороги, природного хозяйства! Природы. И все это с подачи администрации города.Брать на себя заботы по благоустройству кладбища и его уборке администрация Коврова не собирается!Ольга Мотякова, руководитель сектора экологии отдела благоустройства и экологии управления городского хозяйства администрации г. Коврова по телефону:- На сегодняшний день ведется строительство нового кладбища у д. Игумново, поэтому в настоящее время вопрос о расширении границ не предпринимается в связи с возможным нерациональным использованием денежных средств.А несанкционированные захоронения на территории погоста продолжаются. Могилы уже под линиями ЛЭП.Виктория Орлова, жительница с. Троицко-Никольское:- Деревня очень активно омолаживается. Если старожилы так не бились, то молодежь у которых дети, у которых работа здесь которые действительно хотят жить ни как свиньи! Настолько уже достало! Что мы писали в множество инстанций!Но похоже проблемы волнуют только местных жителей. Единственная дорога в село через кладбище разбита. По ней то и дело едут похоронные процессии. Двум автомобилям на узкой дороге не разъехаться. По этой причине селу отказали в школьном автобусе. Так что ребятам приходится ходить опять же через кладбище.Вера Куликова, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".