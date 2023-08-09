Четверо мужчин собрались вместе, чтобы выпить. В какой-то момент один из них разбушевался, стал оскорблять присутствующих, а одному из приятелей прижег живот раскаленным утюгом. Обвиняемый

Четверо мужчин собрались вместе, чтобы выпить. В какой-то момент один из них разбушевался, стал оскорблять присутствующих, а одному из приятелей прижег живот раскаленным утюгом. Обвиняемый рассердился, схватил кухонный нож, подошел к агрессивному приятелю и два раза ударил его в бедро, а также в плечо и руку. Обидчик истек кровью и умер на месте, сообщили в