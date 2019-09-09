Телеведущая Тина Канделаки отреагировала на заявление Нино Катамадзе. Грузинская певица призналась в любви к российским фанатам.

Телеведущая Тина Канделакиотреагировала на заявление Нино Катамадзе. Грузинская певица призналась в любвик российским фанатам.Тина Канделаки высказывалась в личномTelegram-канале. "К сожалению, Нино отказалась от того, чтобы сеять любовь имирить людей, и предпочла быть пешкой на шахматной доске", – написала телеведущая.По словам Канделаки, она знаетмножество артистов, которые во главу угла ставят не деньги, а "искреннеерасположение публики". Они стараются держаться подальше от политики и никак несвязывают с ней свое творчество, которое "должно объединять, а не разъединятьлюдей"."Громкие политические заявленияеще аукнутся многим артистам, так что иногда лучше просто петь, чем говорить", – высмеяла артистку.Также телеведущая напомнила, чтомузыкальный рынок для артистов из Грузии находится в России. Поэтому не стоитплевать в колодец, из которого пьешь.Напомним, ранее Нино Катамадзе отменила свой концерт вМоскве, запланированный на март 2020 года. Таким образом артистка продержала своюстрану в момент обострения отношения между Грузией и Россией. Между тем в недавнеминтервью украинскому каналу "1+1" сказала, что очень любит своихслушателей из России.