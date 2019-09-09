Телеведущая Тина Канделаки
отреагировала на заявление Нино Катамадзе. Грузинская певица призналась в любви
к российским фанатам.
Телеведущая Тина Канделаки
отреагировала на заявление Нино Катамадзе. Грузинская певица призналась в любви
к российским фанатам.
Тина Канделаки высказывалась в личном
Telegram-канале. "К сожалению, Нино отказалась от того, чтобы сеять любовь и
мирить людей, и предпочла быть пешкой на шахматной доске", – написала телеведущая.
По словам Канделаки, она знает
множество артистов, которые во главу угла ставят не деньги, а "искреннее
расположение публики". Они стараются держаться подальше от политики и никак не
связывают с ней свое творчество, которое "должно объединять, а не разъединять
людей".
"Громкие политические заявления
еще аукнутся многим артистам, так что иногда лучше просто петь, чем говорить", – высмеяла артистку.
Также телеведущая напомнила, что
музыкальный рынок для артистов из Грузии находится в России. Поэтому не стоит
плевать в колодец, из которого пьешь.
Напомним, ранее Нино Катамадзе отменила свой концерт в
Москве, запланированный на март 2020 года. Таким образом артистка продержала свою
страну в момент обострения отношения между Грузией и Россией. Между тем в недавнем
интервью украинскому каналу "1+1" сказала, что очень любит своих
слушателей из России.