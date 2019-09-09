Российский гидролог Юрий Медовар продолжает делать пугающие заявления о катастрофе переправы через Керченский пролив, которые с радостью цитируют украинские СМИ. На сей раз ученый заговорил о грязевом вулкане у Крымского моста.
Российский гидролог Юрий Медовар продолжает делать пугающие заявления о катастрофе переправы через Керченский пролив, которые с радостью цитируют украинские СМИ. На сей раз ученый заговорил о грязевом вулкане у Крымского моста.
Одна из главных угроз для переправы – природный вулканизм,
предупредил Медовар. По его словам, в районе строительства Крымского моста
"раз в 7-8 лет стреляет грязевой вулкан".
Гидролог рассказал о любопытном случае на побережье
Азовского моря. С его слов, один из местных рыбаков заметил подъем уровня глины
на два метра. "Грязевой вулкан выкинул огромный объем", – цитирует
Медовара украинское издание "Обозреватель".
Он предупредил, что это очень серьезное и опасное явление,
которое может обвалить . Специалистам изначально было понятно, что
Керченский пролив не подходит для сооружения переправы, утверждает Медовар.
"Надо было думать головой", – заключил он.
О неминуемом разрушении переправы Медовар твердит уже пятый
год. О грязевом вулкане ученый предупреждал вскоре после открытия автомобильной
части Крымского моста. Впрочем, тогда он утверждал, что извержения происходят
раз в 10 лет, а не в 7-8.
Гидролог предостерегал от запуска железной дороги по
Крымскому мосту. Он полагает, что переправа может не выдержать веса многотонных
составов. Украинцам такие заявления как бальзам на душу, а россияне уже давно
посмеиваются над прогнозами ученого.
А тем временем строительство железной дороги по
подходит к концу. На переправе уложены все рельсы, идут
приготовления к пуску поездов. Планируется, что первые пассажирские составы
проедут через Керченский пролив к концу года.