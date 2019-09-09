Российский гидролог Юрий Медовар продолжает делать пугающие заявления о катастрофе на переправе через Керченский пролив, которые с радостью цитируют украинские СМИ. На сей раз ученый заговорил о грязевом вулкане у Крымского моста.

Российский гидролог Юрий Медовар продолжает делать пугающие заявления о катастрофе на переправе через Керченский пролив, которые с радостью цитируют украинские СМИ. На сей раз ученый заговорил о грязевом вулкане у Крымского моста.Одна из главных угроз для переправы – природный вулканизм,предупредил Медовар. По его словам, в районе строительства Крымского моста"раз в семь-восемь лет стреляет грязевой вулкан".Гидролог рассказал о любопытном случае на побережьеАзовского моря. Один из местных рыбаков якобы заметил подъем уровня глинына два метра. "Грязевой вулкан выкинул огромный объем", – цитируетМедовара украинское издание "Обозреватель".Он предупредил, что это очень серьезное и опасное явление,которое может обвалить . Специалистам изначально было понятно, чтоКерченский пролив не подходит для сооружения переправы, утверждает Медовар."Надо было думать головой", – заключил он.О неминуемом разрушении переправы Медовар твердит уже пятыйгод. О грязевом вулкане ученый предупреждал вскоре после открытия автомобильнойчасти Крымского моста. Впрочем, тогда он говорил, что извержения происходятраз в десять лет, а не в семь-восемь.Гидролог предостерегал от запуска железной дороги поКрымскому мосту. Он полагает, что переправа может не выдержать веса многотонныхсоставов. Украинцам такие заявления как бальзам на душу, а россияне уже давнопосмеиваются над прогнозами ученого.А тем временем, строительство железной дороги поподходит к концу. На переправе уложены все рельсы, идутприготовления к пуску поездов. Планируется, что первые пассажирские составыпоедут через Керченский пролив к концу года.