Мероприятия проходят в рамках акции «Внимание, дети!».

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Александровскому району реализуют мероприятия в рамках проводимой на территории региона операции «Внимание, дети!».Накануне выходных в утренние часы стражи порядка организовали рейды у образовательных и дошкольных учреждений, в ходе которых проверили, насколько ответственно водители относятся к безопасности юных пассажиров. В ходе рейда автолюбителям в очередной раз напомнили, что использование детских удерживающих устройств – это обязательная мера в случае, если в салоне находится маленький пассажир.Также в рамках операции уже проведены тематические классные часы в нескольких школах.Ученикам разного возраста полицейские напомнили, как правильно переходить дорогу по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу, почему нельзя отвлекаться на гаджеты при пересечении на гаджеты и прочие правила безопасного поведения на дороге.