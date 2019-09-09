Не секрет, что в спорте есть свои тайны и свои пути к успеху. Легендарная советская фигуристка Ирина Роднина поделилась воспоминаниями.

Не секрет, что в спорте есть свои тайны и свои "пути к успеху". Легендарная советская фигуристка Ирина Роднина поделилась воспоминаниями.Ее спортивная карьера началась довольно рано, в пять лет. Тогда еще совсем маленькую Ирину отдали в секцию фигурного катания. Девочка слету встала на коньки, а первые амбиции у нее появились, когда начались тренировки у Станислава Жука."У меня не получалось выписывать фигуры", – рассказала Роднина в интервью журналистам. – "Жук подходил, смотрел на мои фигуры и говорил:"Опять букет моей бабушки!". Таким же бездарным в катании фигур был СашаГоршков…"Напомним, что Александр Горшков является прославленным фигуристом. Выигрывал олимпиады, является шестикратным чемпионом мира и Европы, а также заслуженным мастером спорта СССР. С июня 2010 года Александр стал президентом Федерациифигурного катания России.Вспоминая о былых временах, как ТВ-центр, в эфире программы "Мой Герой", Ирина отметила, что между партнерами очень часто случались близкие отношения. Она отметила, что спорт есть спорт, и в нем зачастую стираются грани личного пространства.Неизбежны!" – высказалась фигуристка о чувствах в паре, – "У кого романтические, у когопросто дружеские. Кто-то попробует эту романтику – понимает, что она непомогает работе… Когда начинается работа, тебе без разницы, за что тебяберут – главное, чтобы тебя не уронили!"Тем не менее, фигурное катание помогло легендарной спортсменке найти свои "романтические отношения". Так женщина родила сына от своего партнера по выступлениям Александра Зайцева. Спортсмены поженились в 1975 и прожили в браке десять лет.