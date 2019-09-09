Жители Москвы и Подмосковья устроили фотоохоту на бобров. Грызуны, которые обычно прячутся от людей, вдруг стали себя комфортно чувствовать в черте города и даже переселяются поближе к многоэтажкам. Как горожане уживаются с новыми соседями?

Жители Москвы и Подмосковья устроили фотоохоту на бобров. Грызуны, которые обычно прячутся от людей, вдруг стали себя комфортно чувствовать в черте города и даже переселяются поближе к многоэтажкам. Как горожане уживаются с новыми соседями?В Новопеределкине происходят удивительные вещи. Ночью стали шевелиться и сосредоточенно сопеть кусты, а совсем небольшая речка Алешинка вдруг запрудилась большими деревьями."Здесь живет семья бобров, это самец и самка, и у них сейчас в этом году двое детенышей — первогодки. Эти детеныши с ними остаются, как правило, до весны. То есть, зимуют с ними, а весной уже родители их все-таки стараются прогнать", — рассказывает начальник отдела экологического просвещения и учета животных ГПБУ "Мосприрода" Николай Кудрявцев.Увидеть бобров днем сложно даже в зоопарке. Зрители покорно смотрят в пустой вольер, а его обитатели показываются, лишь когда служитель выносит лакомство."Они, в общем, наиболее активны в период, когда солнышко садится, это где-то после семи часов вечера и до четырех-пяти утра", — говорит ученый секретарь Московского зоопарка Роман Аношин.Во всех подробностях это удивительное животное можно рассмотреть за стеклом в Воронежском бобропитомнике. Это и лапки с перепонками, которыми он ловко перебирает под водой, и знаменитый плоский хвост, и крепкие зубы."Это вегетарианцы, основная еда — это кора деревьев, мелкие веточки, кустарники, листочки", — рассказывает специалист бобрового питомника Воронежского заповедника Людмила Деревенских.В ходе мини-экспедиции готовимся провести вечер до самой темноты на речке Алешинке, чтобы познакомиться с ее дикими обитателями, решившими, впрочем, поселиться от метро в шаговой доступности. Но ждать пришлось на удивление недолго.- Вон он, смотри, вон он!Вот, собственно, и герой нашего репортажа: настоящий московский бобер, который на плотине ест яблочко, которое ему кто-то оставил. Он совершенно не стесняется. Позировать вышли и лично глава семейства, и оба потомка. Сохранить инкогнито в этот вечер по каким-то одной ей ведомым причинам решила только бобриха-мать.А этот бобер — уже красногорский. С ним пока так и не удалось познакомиться псу по кличке Счастье. Кусочек нетронутой природы в плотно застроенной Павшинской пойме — жители, разумеется, просят разбить здесь природный парк."Поскольку эта земля передана в аренду и находится в собственности, мы будем ставить вопрос о том, что освоение этих земельных участков должно обязательно учитывать интересы жителей", — говорит главный эксперт Администрации городского округа Красногорск Владимир Леонов.- А бобров?- И бобров тоже.Но найдется ли здесь место бобру? Спрашиваем у красногорского парламентария — по совместительству легенды мирового спорта смешанных единоборств Джеффа Монсона.- Вы знаете, что там живет бобр?- Да.- И как вы думаете, насколько возможно и необходимо обсуждать проблемы бобра на уровне совета городских депутатов?- Бобер жил там задолго до нас, верно? Я думаю, это очень важно — подумать, как сохранить эту зону или, возможно, перевезти оттуда бобров.- Но, я думаю, бобры будут категорически против.- Ну, может, и не перевозить. Это вполне может быть решение не для бизнеса, не для денег, а для людей.- И для бобра?- И для бобра тоже, конечно!Такое лобби в местном парламенте вселяет хоть какую-то уверенность, что способ не беспокоить семейство бобров все же будет найден.