Не всегда между близкими людьми царит взаимопонимание. Ксения Бородина высказалась о скандалах со свекровью на фоне слухов о разводе.

Не всегда между близкими людьми царит взаимопонимание. Ксения Бородина высказалась о скандалах со свекровью на фоне слухов о разводе.Телеведущая уже четыре года замужем за Курбаном Омаровым. Молодая пара расписалась в 2015 году, но тем не менее интернет полнится слухами, что их брак трещит по швам, однако Ксения опровергла эти слухи. Она сказала, что сплетни не имеют под собой никаких оснований.Сейчас же Ксения выразила поддержку и сочувствие тем девушкам, у кого не клеятся отношения с матерями мужей. Девушка отметила, что у нее нет конфликта со свекровью, но тем не менее высказала мнение, что если супруг становится на сторону матери, то такой брак обречен на провал."Слава богу у меня этой проблемы нет! Но я никогда не могла понять,смотря на своих знакомых, как эти мамы могут так портить жизнь своимдетям. Не боритесь с этим, это борьба с ветряными мельницами!" – порекомендовала поклонницам Бородина в изданию 7дней.ru"Если ваш муж всегда на стороне мамы и не дает отпор в такомвопросе, то вы не семья. Семья – он с мамой! И все," – подытожила Ксения.