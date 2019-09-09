Парламент Великобритании приостановил работу до 14 октября - в этот день королева Елизавета II должна будет выступить перед депутатами и огласить им новые приоритеты правительства.

Парламент Великобритании приостановил работу до 14 октября — в этот день королева Елизавета II должна будет выступить перед депутатами и огласить им новые приоритеты правительства."Работа парламента будет приостановлена сегодня в конце рабочего дня", — подтвердил представитель Даунинг-стрит, подчеркнув, что это произойдет независимо от результатов голосования по проведению внеочередных выборов в октябре, передает "Интерфакс".Инициатором приостановки работы парламента стал премьер-министр Борис Джонсон.Ранее британский парламент принял законопроект, обязывающий правительство Соединенного королевства запросить у ЕС продление переговоров по Brexit до 31 января 2020 года, чтобы избежать "жесткого" сценария развития событий. Инициатива также содержит запрет на выход страны из состава Евросоюза без сделки. Документ вступит в силу после подписания королевой Елизаветой II, ожидается, что это произойдет 9 сентября.В ответ Джонсон сообщил, что будет добиваться досрочных парламентских выборов.