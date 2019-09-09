Дело сестер Хачатурян, получившее широкий общественный резонанс, близится к завершению очередного этапа. В настоящее время стороны заканчивают знакомиться с материалами дела, в числе которых переписка убитого Михаила с дочерьми.

Дело сестер Хачатурян, получившее широкий общественный резонанс, близится к завершению очередного этапа. В настоящее время стороны заканчивают знакомиться с материалами дела, в числе которых переписка убитого Михаила с дочерьми.Издание "Московский комсомолец" опубликовало отрывки из переписок. Стоит отметить, что большая часть из них является значительно сокращенной, поскольку в своем общении с дочерьми Хачатурян использовал нецензурную лексику.На месте убийства был обнаружен Samsung черного цвета. В качестве примера общения убитого с девочками приводится переписка всего за два дня, но и она позволяет нарисовать общую картину взаимоотношений в семье.Согласно переписке, 25 января 2018 года, за полгода до роковых событий, Михаил в районе полуночи шесть раз звонил Ангелине, средней дочери, но та не поднимала трубку. Девочка, в свою очередь, объяснила это тем, что они гуляли с собакой, потому интернета не было. Хачатурян на это пригрозил тем, что приедет домой и уже купил билет. После этого он заявил, что совершит действия сексуального характера над мамой девочек, а также и над самими ними.Следующая переписка относится к 14 апреля 2018 года. В голосовом сообщении Михаил угрожает Ангелине: "Сосать будешь беспрерывно". Затем отец написал: "Буду бить за все, убивать буду". После этого Хачатурян обзывает среднюю дочь "проституткой", "мразью", упоминает Бога. Далее отец в оскорбительной форме запугивает тем, что совершит действия сексуального характера над их мамой, "братом-барыгой", а также над самими девочками, притом публично.Издание отмечает, что все диалоги похожи на эти два. По ним видно, что Михаил постоянно грозил выгнать дочерей из дома, пугал насилием, а также не следил за своей речью.2 сентября в студии "Прямого эфира" собрались родственники убитого мужчины. Они встали на его сторону, а также рассказали об аморальном поведении его дочерей.